Товар в корзине. Перейти
Термокружка, сталь нержавеющая 0,5л - фото 1Термокружка, сталь нержавеющая 0,5л - фото 2

Термокружка, сталь нержавеющая 0,5л

Артикул: CH-066-018
7 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Бокал для пива «Бистро», 0.4л
Фотография товара Бокал для пива «Бистро», 0.4л от компании ChiedoCover.
Следующий Бокал для бренди «Баллон», стекло
Фотография товара Бокал для бренди «Баллон», стекло от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота170 мм
  • Диаметр88 мм
  • Объем0.5 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Чашка кофейная «Крафт Блю» , произведённого компанией ChiedoCover
от760
Оптовая цена

Чашка кофейная «Крафт Блю»

12
В наличии 102 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Пати», произведённого компанией ChiedoCover
от52015
610 ₽Оптовая цена

Тарелка «Пати»

8
В наличии 150 шт.
Фотография товара Стакан смесительный «Таймлесс», стекло 0.75 л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стакан смесительный «Таймлесс», стекло 0.75 л, произведённого компанией ChiedoCover
от650

Стакан смесительный «Таймлесс», стекло 0.75 л

12
В наличии
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Млечный путь», произведённого компанией ChiedoCover
от230
Оптовая цена

Чашка кофейная «Млечный путь»

14
В наличии 204 шт.
Настоящее фото товара Тарелка «Виллоу», произведённого компанией ChiedoCover
от1 290
Оптовая цена

Тарелка «Виллоу»

10
В наличии 675 шт.
Фотография товара Стакан смесительный «Камберленд», хрустальное стекло от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стакан смесительный «Камберленд», хрустальное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от3 040

Стакан смесительный «Камберленд», хрустальное стекло

15
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Эггшелл», произведённого компанией ChiedoCover
от370
Оптовая цена

Чашка чайная «Эггшелл»

6
В наличии 96 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Пати», диаметр 240мм, произведённого компанией ChiedoCover
от55010
610 ₽Оптовая цена

Тарелка «Пати», диаметр 240мм

5
В наличии 45 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Торино», произведённого компанией ChiedoCover
от540

Чашка кофейная «Торино»

13
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Шоколад», диаметр 200мм, произведённого компанией ChiedoCover
от3004
310 ₽Оптовая цена

Тарелка «Шоколад», диаметр 200мм

13
В наличии 139 шт.

Другие товары из раздела кружки

Настоящее фото товара Кружка «Паб», стекло 0,25л, произведённого компанией ChiedoCover
от100
Оптовая цена

Кружка «Паб», стекло 0,25л

7
В наличии 1995 шт.
Фотография товара Кружка «Крафт Терракота», фарфор 0,285л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кружка «Крафт Терракота», фарфор 0,285л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 600
Оптовая цена

Кружка «Крафт Терракота», фарфор 0,285л

6
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Кружка «Джойс», фарфор 0,3л, произведённого компанией ChiedoCover
от230
Оптовая цена

Кружка «Джойс», фарфор 0,3л

12
В наличии 4106 шт.
Фотография товара Кружка «Каппучино», стекло 0,42л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кружка «Каппучино», стекло 0,42л, произведённого компанией ChiedoCover
от100
Оптовая цена

Кружка «Каппучино», стекло 0,42л

7
В наличии 580 шт.
Настоящее фото товара Кружка «Челси», фарфор, 0,2л, произведённого компанией ChiedoCover
от230
Оптовая цена

Кружка «Челси», фарфор, 0,2л

7
В наличии 218 шт.
Фотография товара Кружка «Опшенс», фарфор 0,26л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кружка «Опшенс», фарфор 0,26л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 040
Оптовая цена

Кружка «Опшенс», фарфор 0,26л

8
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Кружка «Феннель», фарфор 0,237л, произведённого компанией ChiedoCover
от660
Оптовая цена

Кружка «Феннель», фарфор 0,237л

6
В наличии 15 шт.
Настоящее фото товара Кружка «Сиель блан», керамика 0,33л, произведённого компанией ChiedoCover
от920
Оптовая цена

Кружка «Сиель блан», керамика 0,33л

5
В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Кружка «Карат», фарфор 0,28л, произведённого компанией ChiedoCover
от990
Оптовая цена

Кружка «Карат», фарфор 0,28л

14
В наличии
Фотография товара Кружка «Опшенс» чайная, фарфор 0,18л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кружка «Опшенс» чайная, фарфор 0,18л, произведённого компанией ChiedoCover
от950
Оптовая цена

Кружка «Опшенс» чайная, фарфор 0,18л

15
В наличии 48 шт.

Товар в корзине

Термокружка, сталь нержавеющая 0,5л
Термокружка, сталь нержавеющая 0,5л
от 1 250
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Чашка кофейная «Крафт Блю» , произведённого компанией ChiedoCover
от760
Оптовая цена

Чашка кофейная «Крафт Блю»

12
В наличии 102 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Пати», произведённого компанией ChiedoCover
от52015
610 ₽Оптовая цена

Тарелка «Пати»

8
В наличии 150 шт.
Фотография товара Стакан смесительный «Таймлесс», стекло 0.75 л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стакан смесительный «Таймлесс», стекло 0.75 л, произведённого компанией ChiedoCover
от650

Стакан смесительный «Таймлесс», стекло 0.75 л

12
В наличии
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Млечный путь», произведённого компанией ChiedoCover
от230
Оптовая цена

Чашка кофейная «Млечный путь»

14
В наличии 204 шт.