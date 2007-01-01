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Настоящее фото товара Салатник Идиллия Д22.2, произведённого компанией ChiedoCover
Салатник Идиллия Д22.2
40 оценок
290
Товар в корзине. Перейти
Салатник Идиллия Д22.2 - фото 1

Салатник Идиллия Д22.2

Артикул: CH-003-138
40 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Диаметр: 22.2 см

Высота: 6.6 см

Объем: 1150 мл

Материал: фарфор

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты тканиХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
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