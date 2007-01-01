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Настоящее фото товара Тарелка Блек Рав Стеллар, 27 см, произведённого компанией ChiedoCover
Тарелка Блек Рав Стеллар, 27 см
5 оценок
1 590
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Тарелка Блек Рав Стеллар, 27 см - фото 1

Тарелка Блек Рав Стеллар, 27 см

Артикул: CH-071-686
5 оценок
Основные характеристики
  • Диаметр270 мм
  • Материалфарфор
  • Цветчерный
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр270 мм
  • Материалфарфор
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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