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Кружка «Эмбасси вайт», фарфор 0,3л - фото 1Кружка «Эмбасси вайт», фарфор 0,3л - фото 2

Кружка «Эмбасси вайт», фарфор 0,3л

Артикул: CH-065-782
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина110 мм
  • Вес0.194 кг
  • Объем0.3 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке24 шт

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