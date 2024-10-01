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Стакан смесительный «Таймлесс», стекло 0.75 л - фото 1Стакан смесительный «Таймлесс», стекло 0.75 л - фото 2

Стакан смесительный «Таймлесс», стекло 0.75 л

Артикул: CH-058-128
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота150 мм
  • Диаметр107 мм
  • Вес0,665 кг
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

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