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Кружка «Ретро Роте Пункте» с декором, 0,18л - фото 1

Кружка «Ретро Роте Пункте» с декором, 0,18л

Артикул: CH-065-961
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Объем0.18 л
  • Материалфарфор
  • Цветкрасный, белый

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