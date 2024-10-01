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Кружка, пластик 0,35л - фото 1

Кружка, пластик 0,35л

Артикул: CH-065-914
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина103 мм
  • Диаметр76 мм
  • Вес0.039 кг
  • Объем0.35 л
  • Материалпластик

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке120 шт

Отзывы

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