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Крышка для блюда, полистирол - фото 1

Крышка для блюда, полистирол

Артикул: CH-063-705
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота125 мм
  • Диаметр330 мм
  • Вес0,605 кг
  • Материалполистирол
  • Цветпрозрачный

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