Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота125 мм
- Диаметр330 мм
- Вес0,605 кг
- Материалполистирол
- Цветпрозрачный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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