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Кастрюля для сервировки, с крышкой, «Революшн», керамика, 0,5 л, 92 мм, белый, черный - фото 1

Кастрюля для сервировки, с крышкой, «Революшн», керамика, 0,5 л, 92 мм, белый, черный

Артикул: CH-062-531
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота92 мм
  • Диаметр136 мм
  • Материалкерамика
  • Цветбелый, черный
  • ФормаКруглая

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Кастрюля для сервировки, с крышкой, «Революшн», керамика, 0,5 л, 92 мм, белый, черный
от 5 650
6 190 ₽
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