Характеристики товара
Описание
Складной стул на металлическом каркасе - идеальное решение для экономии пространства помещения и удобство хранения (балкон, дачный дом). Стальной каркас складного стула с покрытием из порошковой эмали и обивка из экокожи позволяет эксплуатировать стул даже в условиях влаги и перепадов температуры.
Каркас: стальной профиль 20 мм (толщина 1,2 мм) покрытый порошковой краской, устойчивой к механическим повреждениям и влаге
Обивка из экокожи: надёжная, легко очистить поверхность стула.
Уплотнённый поролон: долго сохраняет первоначальный вид и не даёт просадки сиденья.
Эргономичная конструкция: удобство и комфорт при сидении оценены сотнями покупателей.
Данные стулья можно использовать как:
- стулья для дома
- стулья для дачи
- стулья для беседок
Основные характеристики
- Высота950 мм
- Ширина390 мм
- Ширина сиденья420 мм
- Глубина сиденья670 мм
- Материал каркасасталь, сталь, 1,2 мм
- Материал сиденьяэкокожа, поролон
- Допустимая нагрузка120
- Цветбежевый, белый