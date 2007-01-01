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Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, складной, белый, бежевый экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Хит 20мм, складной, белый, бежевый экокожа
34 оценки
3 63010
4 000 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Хит 20мм, складной, белый, бежевый экокожа - фото 1Стул Хит 20мм, складной, белый, бежевый экокожа - фото 2Стул Хит 20мм, складной, белый, бежевый экокожа - фото 3Стул Хит 20мм, складной, белый, бежевый экокожа - фото 4
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стул Хит 20мм, складной, белый, бежевый экокожа производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Хит 20мм, складной, белый, бежевый экокожа производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Хит 20мм, складной, белый, бежевый экокожа производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Хит 20мм, складной, белый, бежевый экокожа производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стул Хит 20мм, складной, белый, бежевый экокожа производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Стул Хит 20мм, складной, белый, бежевый экокожа

Артикул: CH-031-396
34 оценки
Основные характеристики
  • Ширина410 мм
  • Глубина670 мм
  • Высота920 мм
  • Ширина сиденья370 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Практичный складной стул с прочным металлическим каркасом и износостойким сидением. Стул представляет из себя прочную конструкцию, демонстрируя устойчивость и эргономичный дизайн. Удобный механизм складывания делает его идеальным решением для бизнеса, где важны компактное хранение и мобильность.

Особенности:
1. Удобство: складная конструкция, лёгкий вес, быстрая трансформация
2. Практичность: экономия пространства при хранении и перевозке
3. Универсальность: нейтральный дизайн впишется в любое пространство
4. Выгода: доступная цена при оптовых закупках от 10 штук

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина410 мм
  • Глубина670 мм
  • Высота920 мм
  • Ширина сиденья370 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья465 мм
  • Материал сиденьяэкокожа, поролон
  • Материал каркасасталь, 1,2 мм
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветбежевый, белый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты обивкиВарианты каркасаХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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Сделаем стулья на заказ

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