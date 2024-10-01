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Кувшин «Мельница» с крышкой, 1,5л - фото 1Кувшин «Мельница» с крышкой, 1,5л - фото 2

Кувшин «Мельница» с крышкой, 1,5л

Артикул: CH-065-321
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота335 мм
  • Вес1.5 кг
  • Объем1.5 л
  • Материалхрусталь
  • Цветпрозрачный

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