Характеристики товара
Описание
Стол Лидер – идеальное решение для проведения мероприятий любого масштаба! Он отличается не только привлекательным внешним видом, но и исключительной прочностью, выдерживая интенсивное использование. Подходит для банкетов, свадеб, конференций, выставок, фуршетов, корпоративов.
Модель обладает удобным механизмом складывания и легким весом, что значительно упрощает хранение, а небольшой размер в сложенном виде снижает стоимость транспортировки.
Дизайн этой модели универсален и подойдет для любого помещения, благодаря круглой форме.
Вы сможете подобрать идеальный стол, выбрав диаметр столешницы, цвет подстолья и кромки, а также цвет самой столешницы, чтобы он идеально сочетался с вашим интерьером.
Компактность в сложенном виде и простота сборки экономят время и пространство.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1800 мм
- Ширина1800 мм
- Высота750 мм
- Диаметр1800 мм
- Толщина столешницы16, 26 мм
- Вид кромкиТ-образная
- Материал столешницыЛДСП
- Материал подстольясталь
- Модификации столаСкладной
- Цвет подстольяЧерный
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия
- ФормаКруглая
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки1850 мм
- Высота упаковки1850 мм
- Глубина упаковки160 мм
- Вес упаковки90 кг
- Объём упаковки0.55 м3
- Изделия стопируютсяНет