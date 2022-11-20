Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Диаметр1800 мм
- Толщина столешницы16, 25 мм
- Вид кромкиТ-образная
- Материал столешницыЛДСП
- Материал подстольясталь
- Модификации столаСкладной
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Изготовим столы под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму
Стол Виктория белый, со складным подстольем
Стол ФАВОРИТ-3, 1400x900
Стол ОРИОН-2, D900
Стол ФАВОРИТ-4, 1100x750
Стол ФАВОРИТ-8, 850x700
Стол ЛИРА-12, раздвижной,1600x1100
Стол-книжка Бани, пластиковый, разборный
Стол Тринити лофт, дуб вотан
Стол Лидер 2, 2700*900, белый, кромка ПВХ
Стол Лидер 2, 1800*800, орех, кромка ПВХ
Стул складной банкетный Lite, черный
Стул Кроссбэк, светлый орех
Стул пластиковый Moon, белый, красный
Стул прозрачный Isy Antishock
Стул прозрачный X-Treme S зеленый
Стул Zig Zag, розовый
Стул Дарио, бежевый
Стул Oliver Square велюр светло-серый
Стул Oliver Square велюр серый
Стул пластиковый Fold, складной, белый
Стол Лидер 2, кромка ПВХ
Стол Лидер 1, 1500x800
Стол обеденный ВЕНЕЦИЯ М, 1200 x 900
Стол Олден, дуб натуральный, массив дуба
Стол раздвижной Раунд, дуб мореный + черный, массив
Стол Лидер 3, D 1500 мм, белый, каркас белый
Стол Matera 160 KL-136 Серый мрамор матовый, итальянская керамика
Стол Лидер 1, основание металл, ДСП орех
Стол Лидер 1, 1500*900, венге, кромка ПВХ
Стол Лидер 2, 2400*900, белый, кромка ПВХ