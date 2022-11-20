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Стол Лидер 3, д1800, орех, черный - фото 1Стол Лидер 3, д1800, орех, черный - фото 2Стол Лидер 3, д1800, орех, черный - фото 3

Стол Лидер 3, д1800, орех, черный

Артикул: CH-052-842
5 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Диаметр1800 мм
  • Толщина столешницы16, 25 мм
  • Вид кромкиТ-образная
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольясталь
  • Модификации столаСкладной
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

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