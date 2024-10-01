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Линейка барная «Беллс - Скоттиш Лидер» - фото 1

Линейка барная «Беллс - Скоттиш Лидер»

Артикул: CH-058-996
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Линейка барная предназначена для «Беллс» объемом 0.7, 1л и «Скоттиш Лидер» объемом 0.7, 1л

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Вес0.008 кг
  • Материалпластик

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