Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Шейкер "Босса Нова Лакшери", 350 мл, произведённого компанией ChiedoCover
Шейкер "Босса Нова Лакшери", 350 мл
14 оценок
2 790
Товар в корзине. Перейти
Шейкер "Босса Нова Лакшери", 350 мл - фото 1

Шейкер "Босса Нова Лакшери", 350 мл

Артикул: CH-071-732
14 оценок
Основные характеристики
  • Высота195 мм
  • Диаметр213 мм
  • Объем0.35 л
  • Материалстекло, нержавеющая сталь
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Шейкер американский «Пробар Премиум Оникс», сталь нержавеющая, черный
Фотография товара Шейкер американский «Пробар Премиум Оникс», сталь нержавеющая, черный от компании ChiedoCover.
Следующий Бостонский шейкер 700 мл, нержавеющая сталь
Фотография товара Бостонский шейкер 700 мл, нержавеющая сталь от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота195 мм
  • Диаметр213 мм
  • Объем0.35 л
  • Материалстекло, нержавеющая сталь

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Мармит Метоними, сервировочный, 9 л, произведённого компанией ChiedoCover
33 590

Мармит Метоними, сервировочный, 9 л

10
В наличии 8 шт.
Настоящее фото товара Мармит Тимезис, сервировочный, 5,5 л, произведённого компанией ChiedoCover
108 890

Мармит Тимезис, сервировочный, 5,5 л

12
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Ложка барная «Пробар», сталь нержавеющая, серебристая, произведённого компанией ChiedoCover
от490

Ложка барная «Пробар», сталь нержавеющая, серебристая

6
В наличии 494 шт.
Настоящее фото товара Нож Блек Саппоро столовый, произведённого компанией ChiedoCover
390

Нож Блек Саппоро столовый

11
В наличии 13875 шт.
Настоящее фото товара Тарелка для пасты «Пастораль», произведённого компанией ChiedoCover
от1 690
Оптовая цена

Тарелка для пасты «Пастораль»

12
В наличии 160 шт.
Настоящее фото товара Вилка столовая «Штутгарт», произведённого компанией ChiedoCover
от390
Оптовая цена

Вилка столовая «Штутгарт»

11
В наличии 700 шт.
Настоящее фото товара Мармит Балтер, электрический с термо-контролем, 8,5 л, произведённого компанией ChiedoCover
60 890

Мармит Балтер, электрический с термо-контролем, 8,5 л

8
Настоящее фото товара Сковорода "Медь", произведённого компанией ChiedoCover
4 090

Сковорода "Медь"

10
В наличии 15 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Одди Даймонд велюр тёмно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Одди Даймонд велюр тёмно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 8903
4 990 ₽

Стул Одди Даймонд велюр тёмно-серый

6
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Нож столовый «Штутгарт», произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Нож столовый «Штутгарт»

13
В наличии 700 шт.

Другие товары из раздела шейкеры

Фотография товара Шейкер американский «Пробар Премиум Пьюр», сталь нержавеющая, серебристый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шейкер американский «Пробар Премиум Пьюр», сталь нержавеющая, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 790

Шейкер американский «Пробар Премиум Пьюр», сталь нержавеющая, серебристый

11
В наличии 100 шт.
Фотография товара Шейкер европейский «Пробар», сталь нержавеющая, 480мл, серебристый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шейкер европейский «Пробар», сталь нержавеющая, 480мл, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от790

Шейкер европейский «Пробар», сталь нержавеющая, 480мл, серебристый

14
В наличии 463 шт.
Фотография товара Шейкер европейский «Пробар», сталь нержавеющая, 0.7л, серебристый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шейкер европейский «Пробар», сталь нержавеющая, 0.7л, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от990

Шейкер европейский «Пробар», сталь нержавеющая, 0.7л, серебристый

5
В наличии 352 шт.
Настоящее фото товара Шейкер французский «Пробар», сталь нержавеющая, 0.9л, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490

Шейкер французский «Пробар», сталь нержавеющая, 0.9л, серебристый

14
В наличии 70 шт.
Настоящее фото товара Шейкер европейский «Пробар» сталь нержавеющая, винил черный, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290

Шейкер европейский «Пробар» сталь нержавеющая, винил черный, серебристый

7
В наличии 48 шт.
Настоящее фото товара Шейкер «Пробар», сталь нержавеющая, 360мл, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от890

Шейкер «Пробар», сталь нержавеющая, 360мл, серебристый

12
В наличии 71 шт.
Фотография товара Шейкер «Пробар», сталь нержавеющая, 0.6 л, серебристый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шейкер «Пробар», сталь нержавеющая, 0.6 л, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090

Шейкер «Пробар», сталь нержавеющая, 0.6 л, серебристый

11
В наличии 75 шт.
Настоящее фото товара Шейкер «Пробар», сталь нержавеющая, винил, 0.5л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090

Шейкер «Пробар», сталь нержавеющая, винил, 0.5л

5
В наличии 120 шт.

Товар в корзине

Шейкер "Босса Нова Лакшери", 350 мл
Шейкер "Босса Нова Лакшери", 350 мл
2 790
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Мармит Метоними, сервировочный, 9 л, произведённого компанией ChiedoCover
33 590

Мармит Метоними, сервировочный, 9 л

10
В наличии 8 шт.
Настоящее фото товара Мармит Тимезис, сервировочный, 5,5 л, произведённого компанией ChiedoCover
108 890

Мармит Тимезис, сервировочный, 5,5 л

12
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Ложка барная «Пробар», сталь нержавеющая, серебристая, произведённого компанией ChiedoCover
от490

Ложка барная «Пробар», сталь нержавеющая, серебристая

6
В наличии 494 шт.
Настоящее фото товара Нож Блек Саппоро столовый, произведённого компанией ChiedoCover
390

Нож Блек Саппоро столовый

11
В наличии 13875 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности