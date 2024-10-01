Характеристики товара
Описание
Линейка барная предназначена для «Капитан Морган» объемом 0.5, 0.7, 1л
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вес0.008 кг
- Материалпластик
Линейка барная предназначена для «Капитан Морган» объемом 0.5, 0.7, 1л
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Нож для филе «2900» сталь нержавеющая, полипропилен
Ложка столовая «Анзо»
Блюдо для подачи «Лопата», фарфор
Блюдце «Крафт Вайт», диаметр 110мм
Чашка бульонная «Крафт» б/крышки фарфор
Шпажки для канапе «Булава», полистирол, разноцветные
Линейка барная «Белуга»
Подставка барная, бук, бежевый
Салатник, сталь, 1л
Вилка столовая «Саппоро бэйсик», фиолетовый
Линейка барная «Куантро - Калуа»
Линейка барная «Дисаронно - Самбука Ди Аморе»
Линейка барная «Хортица - Хортица Вип Клаб»
Линейка барная «Русский Стандарт»
Линейка барная «Беллс - Скоттиш Лидер»
Линейка барная «Сауза Сильвер - Сауза Голд - Сауза Хорнитос»
Линейка барная «Хайн»
Линейка барная «Апероль»
Линейка барная «Don Alejandro Tequila»
Линейка барная «Jack Daniels - Chivas Regal - The Famous Grouse»