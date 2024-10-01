Товар в корзине. Перейти
Линейка барная «Пьер Маглуар VSOP - Пьер Маглуар ХО» - фото 1

Линейка барная «Пьер Маглуар VSOP - Пьер Маглуар ХО»

Артикул: CH-059-029
8 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Линейка барная «Де Кайпер»
Фотография товара Линейка барная «Де Кайпер» от компании ChiedoCover.
Следующий Линейка барная «Зеленая марка - Эристофф»
Фотография товара Линейка барная «Зеленая марка - Эристофф» от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Линейка барная предназначена для «Пьер Маглуар VSOP», «Пьер Маглуар ХО» объемом 0.7л

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Вес0.008 кг
  • Материалпластик

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Миска, сталь нержавеющая, 300мл, произведённого компанией ChiedoCover
от830

Миска, сталь нержавеющая, 300мл

13
В наличии 150 шт.
Настоящее фото товара Тарелка «Эвридэй», произведённого компанией ChiedoCover
от230

Тарелка «Эвридэй»

14
В наличии 1992 шт.
Настоящее фото товара Дуршлаг-сито, «Проотель», сталь нержавеющая, 26 см, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от400

Дуршлаг-сито, «Проотель», сталь нержавеющая, 26 см, металлический

6
В наличии 110 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Финляндия - Парламент» , произведённого компанией ChiedoCover
от260

Линейка барная «Финляндия - Парламент»

11
В наличии 7 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для рыбы «Адажио» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от55010
610 ₽Оптовая цена

Нож для рыбы «Адажио» сталь нержавеющая

10
В наличии 156 шт.
Настоящее фото товара Сотейник, сталь нержавеющая, 2л, произведённого компанией ChiedoCover
от2 130

Сотейник, сталь нержавеющая, 2л

9
В наличии 104 шт.
Фотография товара Дуршлаг, сталь нержавеющая, 43 см, металлический от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дуршлаг, сталь нержавеющая, 43 см, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от4 040

Дуршлаг, сталь нержавеющая, 43 см, металлический

7
В наличии 7 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Мисосупница «Кунстверк» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от55010
610 ₽Оптовая цена

Мисосупница «Кунстверк» фарфор

12
В наличии 288 шт.
Настоящее фото товара Блюдо сервировочное овальное «Проотель», произведённого компанией ChiedoCover
от1 380
Оптовая цена

Блюдо сервировочное овальное «Проотель»

8
В наличии 60 шт.
Фотография товара Доска разделочная, желтая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная, желтая, произведённого компанией ChiedoCover
от3 050

Доска разделочная, желтая

6
В наличии 40 шт.

Другие товары из раздела линейки барные

Фотография товара Линейка барная «ODK», 0,75 л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Линейка барная «ODK», 0,75 л, произведённого компанией ChiedoCover
от250

Линейка барная «ODK», 0,75 л

9
В наличии 92 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Царская» , произведённого компанией ChiedoCover
от300

Линейка барная «Царская»

5
В наличии 15 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Бомбей Сапфир», произведённого компанией ChiedoCover
от260

Линейка барная «Бомбей Сапфир»

14
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Закапа 23 года - Закапа ХО», произведённого компанией ChiedoCover
от240

Линейка барная «Закапа 23 года - Закапа ХО»

5
В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Русский Стандарт», произведённого компанией ChiedoCover
от260

Линейка барная «Русский Стандарт»

9
В наличии 9 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Патрон Аньехо», произведённого компанией ChiedoCover
от260

Линейка барная «Патрон Аньехо»

9
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Драмбуи», произведённого компанией ChiedoCover
от230

Линейка барная «Драмбуи»

10
В наличии 9 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Глен Клайд», произведённого компанией ChiedoCover
от210

Линейка барная «Глен Клайд»

11
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Чистые Росы», произведённого компанией ChiedoCover
от260

Линейка барная «Чистые Росы»

6
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Don Alejandro Tequila», произведённого компанией ChiedoCover
от250

Линейка барная «Don Alejandro Tequila»

5
В наличии 1 шт.

Товар в корзине

Линейка барная «Пьер Маглуар VSOP - Пьер Маглуар ХО»
Линейка барная «Пьер Маглуар VSOP - Пьер Маглуар ХО»
от 250
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Миска, сталь нержавеющая, 300мл, произведённого компанией ChiedoCover
от830

Миска, сталь нержавеющая, 300мл

13
В наличии 150 шт.
Настоящее фото товара Тарелка «Эвридэй», произведённого компанией ChiedoCover
от230

Тарелка «Эвридэй»

14
В наличии 1992 шт.
Настоящее фото товара Дуршлаг-сито, «Проотель», сталь нержавеющая, 26 см, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от400

Дуршлаг-сито, «Проотель», сталь нержавеющая, 26 см, металлический

6
В наличии 110 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Финляндия - Парламент» , произведённого компанией ChiedoCover
от260

Линейка барная «Финляндия - Парламент»

11
В наличии 7 шт.