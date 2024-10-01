Характеристики товара
Описание
Линейка барная предназначена для «Пьер Маглуар VSOP», «Пьер Маглуар ХО» объемом 0.7л
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вес0.008 кг
- Материалпластик
Линейка барная предназначена для «Пьер Маглуар VSOP», «Пьер Маглуар ХО» объемом 0.7л
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Миска, сталь нержавеющая, 300мл
Тарелка «Эвридэй»
Дуршлаг-сито, «Проотель», сталь нержавеющая, 26 см, металлический
Линейка барная «Финляндия - Парламент»
Нож для рыбы «Адажио» сталь нержавеющая
Сотейник, сталь нержавеющая, 2л
Дуршлаг, сталь нержавеющая, 43 см, металлический
Мисосупница «Кунстверк» фарфор
Блюдо сервировочное овальное «Проотель»
Доска разделочная, желтая
Линейка барная «ODK», 0,75 л
Линейка барная «Царская»
Линейка барная «Бомбей Сапфир»
Линейка барная «Закапа 23 года - Закапа ХО»
Линейка барная «Русский Стандарт»
Линейка барная «Патрон Аньехо»
Линейка барная «Драмбуи»
Линейка барная «Глен Клайд»
Линейка барная «Чистые Росы»
Линейка барная «Don Alejandro Tequila»