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Мензурка стекло 100 мл, прозрачный - фото 1Мензурка стекло 100 мл, прозрачный - фото 2

Мензурка стекло 100 мл, прозрачный

Артикул: CH-058-178
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Для точной дозировки жидких компонентов используют мензурки из разных материалов. Стекло для мерной посуды предпочтительнее пластика, поскольку оно не портится от контакта со спиртом, фруктовыми кислотами и другими агрессивными компонентами напитков.

Её диаметр 55 мм, высота 105 мм. Шкала нанесена устойчивой краской, которая не стирается при частом мытье.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота105 мм
  • Диаметр55 мм
  • Вес0,87 кг
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

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