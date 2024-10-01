Характеристики товара
Описание
Для точной дозировки жидких компонентов используют мензурки из разных материалов. Стекло для мерной посуды предпочтительнее пластика, поскольку оно не портится от контакта со спиртом, фруктовыми кислотами и другими агрессивными компонентами напитков.
Её диаметр 55 мм, высота 105 мм. Шкала нанесена устойчивой краской, которая не стирается при частом мытье.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота105 мм
- Диаметр55 мм
- Вес0,87 кг
- Материалстекло
- Цветпрозрачный