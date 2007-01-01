Характеристики товара
Описание
Металлический стул Дели с удобными подлокотниками представляет собой уникальное сочетание элегантного дизайна, комфорта и прочности. Идеально подходит для создания зоны отдыха в доме, на террасе, в саду, офисе или кафе.
Концепция дизайна стула основана на принципах воздушности и легкости, что позволяет визуально увеличить пространство в помещении. Оригинальная форма стула достигается благодаря выразительным линиям, которые формируют единую конструкцию. Прочный каркас стула выполнен из металла, рассчитанного на длительную эксплуатацию. Надежная конструкция, долговечность, устойчивость к загрязнениям. Конструкция позволяет стопировать стулья, что делает их хранение и перевозку очень простой. Максимальная нагрузка 120 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина605 мм
- Глубина595 мм
- Высота805 мм
- Ширина сиденья486 мм
- Глубина сиденья447 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Высота посадочного места 460 мм
- Вес5.8 кг
- Материалметалл
- Материал каркасаметалл
- Модификации стулаподлокотники
- Допустимая нагрузка120
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки620 мм
- Высота упаковки1410 мм
- Вес упаковки25 кг
- Объём упаковки0.52 м3
- Габариты упаковки для логистики620
- Изделия стопируютсяНет