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Настоящее фото товара Поднос Антикью сервировочный, произведённого компанией ChiedoCover
Поднос Антикью сервировочный
8 оценок
4 190
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Поднос Антикью сервировочный - фото 1

Поднос Антикью сервировочный

Артикул: CH-071-597
8 оценок
Основные характеристики
  • Длина330 мм
  • Ширина170 мм
  • Высота15 мм
  • Материалметалл
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина330 мм
  • Ширина170 мм
  • Высота15 мм
  • Материалметалл

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

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