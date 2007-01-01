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Ложка Amboss чайная, 14,5 см - фото 1

Ложка Amboss чайная, 14,5 см

Артикул: CH-071-490
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина145 мм
  • Материалнержавеющая сталь

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