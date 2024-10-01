Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вес0.120 кг
- Объем0.11 л
- МатериалТермостойкое стекло
- Цветпрозрачный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Бокал для маргариты «Маргарита-Бистро»
Бокал для вина «Макарон Фасинейшн», 0,3л
Бокал для вина «Брио»
Бокал для вина «Медея», 0,89л
Бокал для пива «Биратэк» 0,75л
Бокал для бренди «Дегустэйшн», 0,255л
Бокал для горячих напитков «Айриш Кофе», 0.215л
Бокал для горячих напитков «Проотель»
Бокал для горячих напитков «Айриш Кофе», 0,2л
Бокал для горячих напитков «Проотель», двойные стенки, 0,25л
Бокал для горячих напитков «Глинтвейн», 0,2л
Бокал для горячих напитков «Проотель»,зеленый 0,25л
Бокал для горячих напитков «Проотель», 0,16л
Бокал для горячих напитков двойные стенки, 0,175л
Бокал для горячих напитков «Проотель», 0,6л
Хайбол «Америка 20х», 490мл, стекло, прозрачный