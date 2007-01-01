Товар в корзине. Перейти
Ложка Amboss столовая, 21 см - фото 1

Ложка Amboss столовая, 21 см

Артикул: CH-071-489
7 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Ложка Basel столовая, 20 см
Фотография товара Ложка Basel столовая, 20 см от компании ChiedoCover.
Следующий Ложка Adele столовая
Фотография товара Ложка Adele столовая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина210 мм
  • Материалнержавеющая сталь

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела ложки столовые

Товар в корзине

Ложка Amboss столовая, 21 см
Ложка Amboss столовая, 21 см
290
В корзине

С этим товаром покупают