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Щипцы для пирожных «Проотель» с перфорацией - фото 1

Щипцы для пирожных «Проотель» с перфорацией

Артикул: CH-058-086
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина240 мм
  • Глубина40 мм
  • Вес0.110 кг
  • Материалнержавеющая сталь

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