Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина120 мм
- Ширина120 мм
- Высота65 мм
- Диаметр85 мм
- Вес0,288 кг
- Материалметалл
- Цветпрозрачный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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