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Пармезанница, для больших ложек, стекло, сталь нержавеющая, 180 мл, 120 мм, прозрачный, металлический - фото 1

Пармезанница, для больших ложек, стекло, сталь нержавеющая, 180 мл, 120 мм, прозрачный, металлический

Артикул: CH-062-820
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина120 мм
  • Ширина120 мм
  • Высота65 мм
  • Диаметр85 мм
  • Вес0,288 кг
  • Материалметалл
  • Цветпрозрачный

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Товар в корзине

Пармезанница, для больших ложек, стекло, сталь нержавеющая, 180 мл, 120 мм, прозрачный, металлический
Пармезанница, для больших ложек, стекло, сталь нержавеющая, 180 мл, 120 мм, прозрачный, металлический
от 1 650
1 690 ₽
В корзине

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