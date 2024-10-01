Характеристики товара
Описание
В упаковке 12 шт.
Нож длинный, 23 см, ширина 2 мм. Товар имеет лаконичную форму с широкой ручкой, которая продумана специально для того, чтобы позволить гостям удобно держать его в руках. За счет тонкого и острого лезвия качественный инструмент отлично справляется с любыми задами, что становится его преимуществом. Нарезка мяса или рыбы, а также других блюд осуществляется легко. Благодаря качеству материала его легко мыть в посудомоечной машине.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина230 мм
- Глубина2 мм
- Вес0.083 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветметаллический
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт