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Нож столовый «Ауде»

Артикул: CH-060-801
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 шт.

Нож длинный, 23 см, ширина 2 мм. Товар имеет лаконичную форму с широкой ручкой, которая продумана специально для того, чтобы позволить гостям удобно держать его в руках. За счет тонкого и острого лезвия качественный инструмент отлично справляется с любыми задами, что становится его преимуществом. Нарезка мяса или рыбы, а также других блюд осуществляется легко. Благодаря качеству материала его легко мыть в посудомоечной машине.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина230 мм
  • Глубина2 мм
  • Вес0.083 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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