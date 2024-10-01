Товар в корзине. Перейти
Набор для специй квадрат «Рустик», 2 предмета, бук - фото 1

Набор для специй квадрат «Рустик», 2 предмета, бук

Артикул: CH-063-140
5 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Салфетница мдф
Фотография товара Салфетница мдф от компании ChiedoCover.
Следующий Салфетница «Комфорт» фарфор
Фотография товара Салфетница «Комфорт» фарфор от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина120 мм
  • Ширина65 мм
  • Высота80 мм
  • Материалбук
  • Цветсветлое дерево

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка мелкая «Идиллия», произведённого компанией ChiedoCover
от12046
220 ₽Оптовая цена

Тарелка мелкая «Идиллия»

10
В наличии
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Эпсилон», 335мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Эпсилон», 335мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от2907
310 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Эпсилон», 335мл, стекло, прозрачный

14
В наличии 168 шт.
Распродажа
Фотография товара Емкость для закусок, «Фобос», керамика, 250 мл, 60 мм, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Емкость для закусок, «Фобос», керамика, 250 мл, 60 мм, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 0801
1 090 ₽Оптовая цена

Емкость для закусок, «Фобос», керамика, 250 мл, 60 мм, коричневый

8
В наличии 20 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Мельница для перца металлическая, механическая, произведённого компанией ChiedoCover
от3 4006
3 590 ₽Оптовая цена

Мельница для перца металлическая, механическая

14
В наличии 132 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Блюдо для запекания с ручкой «Серфис» керамика, произведённого компанией ChiedoCover
от3 6706
3 890 ₽Оптовая цена

Блюдо для запекания с ручкой «Серфис» керамика

9
В наличии 13 шт.
Распродажа
Фотография товара Ложка чайная, с деревянной ручкой, 3 штуки, сталь, дерево, 2 мм, металлическая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка чайная, с деревянной ручкой, 3 штуки, сталь, дерево, 2 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от6903
710 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, с деревянной ручкой, 3 штуки, сталь, дерево, 2 мм, металлическая

10
В наличии 15 шт.
Распродажа
Фотография товара Ведро для картофеля фри «Ведро», сталь нержавеющая, 330 мл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ведро для картофеля фри «Ведро», сталь нержавеющая, 330 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от7409
810 ₽Оптовая цена

Ведро для картофеля фри «Ведро», сталь нержавеющая, 330 мл

7
В наличии 144 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка для коктейлей, «Стреза», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от24023
310 ₽Оптовая цена

Ложка для коктейлей, «Стреза», сталь нержавеющая

9
В наличии 504 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для подачи из дуба, темно - коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 9607
2 090 ₽Оптовая цена

Доска для подачи из дуба, темно - коричневый

11
В наличии 69 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд Фэшн «Камберленд», 370мл, прозрачный, хрустальное стекло от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд Фэшн «Камберленд», 370мл, прозрачный, хрустальное стекло , произведённого компанией ChiedoCover
от1 8806
2 000 ₽Оптовая цена

Олд Фэшн «Камберленд», 370мл, прозрачный, хрустальное стекло

13
В наличии 51 шт.

Другие товары из раздела наборы емкостей для специй

Распродажа
Настоящее фото товара Набор для специй, 3 предмета, на подставке, «Кунстверк», фарфор, 35 мм, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от27013
310 ₽

Набор для специй, 3 предмета, на подставке, «Кунстверк», фарфор, 35 мм, белый

10
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Набор для специй, «Кунстверк», на подставке, фарфор, 50 мм, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от39021
490 ₽

Набор для специй, «Кунстверк», на подставке, фарфор, 50 мм, белый

14
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Набор для специй, с салфетницей и стаканчиком для зубочисток, сталь нержавеющая, стекло, 85 мм , произведённого компанией ChiedoCover
от5002
510 ₽

Набор для специй, с салфетницей и стаканчиком для зубочисток, сталь нержавеющая, стекло, 85 мм

13
В наличии 1266 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Набор для специй, масло, уксус, соль, перец, сталь нержавеющая, стекло, 10,5 см, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от8803
900 ₽

Набор для специй, масло, уксус, соль, перец, сталь нержавеющая, стекло, 10,5 см, серебристый

14
В наличии 240 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Набор для специй, масло, уксус, соль, перец, стекло, сталь нержавеющая, 10 см, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от5805
610 ₽

Набор для специй, масло, уксус, соль, перец, стекло, сталь нержавеющая, 10 см, серебристый

5
В наличии 48 шт.
Распродажа
Фотография товара Набор для специй, на 3 предмета, на подставке, «Тренд», фарфор, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Набор для специй, на 3 предмета, на подставке, «Тренд», фарфор, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от64010
710 ₽

Набор для специй, на 3 предмета, на подставке, «Тренд», фарфор, белый

6
В наличии 17 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Набор соль/перец+стаканчик для зубочистки на подставке, произведённого компанией ChiedoCover
от72012
810 ₽Оптовая цена

Набор соль/перец+стаканчик для зубочистки на подставке

10
В наличии 130 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Набор для специй соль, перец, горчичница, произведённого компанией ChiedoCover
от1 1702
1 190 ₽Оптовая цена

Набор для специй соль, перец, горчичница

15
В наличии 17 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Набор для специй, 5 предметов, нержавеющая сталь, стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от2 5705
2 690 ₽Оптовая цена

Набор для специй, 5 предметов, нержавеющая сталь, стекло

5
В наличии 37 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Набор для специй, 4 предмета, сталь нержавеющая, стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от1 9308
2 090 ₽

Набор для специй, 4 предмета, сталь нержавеющая, стекло

9
В наличии 20 шт.

Товар в корзине

Набор для специй квадрат «Рустик», 2 предмета, бук
Набор для специй квадрат «Рустик», 2 предмета, бук
от 1 450
1 490 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка мелкая «Идиллия», произведённого компанией ChiedoCover
от12046
220 ₽Оптовая цена

Тарелка мелкая «Идиллия»

10
В наличии
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Эпсилон», 335мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Эпсилон», 335мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от2907
310 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Эпсилон», 335мл, стекло, прозрачный

14
В наличии 168 шт.
Распродажа
Фотография товара Емкость для закусок, «Фобос», керамика, 250 мл, 60 мм, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Емкость для закусок, «Фобос», керамика, 250 мл, 60 мм, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 0801
1 090 ₽Оптовая цена

Емкость для закусок, «Фобос», керамика, 250 мл, 60 мм, коричневый

8
В наличии 20 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Мельница для перца металлическая, механическая, произведённого компанией ChiedoCover
от3 4006
3 590 ₽Оптовая цена

Мельница для перца металлическая, механическая

14
В наличии 132 шт.