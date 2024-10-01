Товар в корзине. Перейти
Сливочник «Комфорт», фарфор 180 мл, белый - фото 1Сливочник «Комфорт», фарфор 180 мл, белый - фото 2

Сливочник «Комфорт», фарфор 180 мл, белый

Артикул: CH-063-458
6 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Молочник «Кашуб-хел», фарфор 300 мл, белый
Фотография товара Молочник «Кашуб-хел», фарфор 300 мл, белый от компании ChiedoCover.
Следующий Молочник «Кларет», фарфор 285 мл, бежевый, бордовый
Фотография товара Молочник «Кларет», фарфор 285 мл, бежевый, бордовый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 штук.


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Вес0,176 кг
  • Объем0,18 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Симплисити Вайт» 285мл, фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от7804
810 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Симплисити Вайт» 285мл, фарфор

10
В наличии 216 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Крышка для тарелки «Проотель», поликарбонат, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от4003
410 ₽Оптовая цена

Крышка для тарелки «Проотель», поликарбонат, прозрачный

12
В наличии 288 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал для маргариты «Маргарита-Рома 1960» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для маргариты «Маргарита-Рома 1960», произведённого компанией ChiedoCover
от7508
810 ₽Оптовая цена

Бокал для маргариты «Маргарита-Рома 1960»

9
В наличии 84 шт.
Распродажа
Фотография товара Емкость для закусок, косой срез, сталь нержавеющая, медь, 450 мл, 95 мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Емкость для закусок, косой срез, сталь нержавеющая, медь, 450 мл, 95 мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 2603
1 290 ₽Оптовая цена

Емкость для закусок, косой срез, сталь нержавеющая, медь, 450 мл, 95 мм

14
В наличии 3 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка кофейная, «Ансер», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от23026
310 ₽Оптовая цена

Ложка кофейная, «Ансер», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая

11
В наличии 1212 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Кастрюля для запекания, «Эмбер Каст Мэтт», чугун, 250 мл, 10 см, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 1306
1 190 ₽

Кастрюля для запекания, «Эмбер Каст Мэтт», чугун, 250 мл, 10 см, черный

5
В наличии 60 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка для пасты «Эволюшнс Солюшн», произведённого компанией ChiedoCover
от65018
790 ₽Оптовая цена

Тарелка для пасты «Эволюшнс Солюшн»

15
В наличии 150 шт.
Распродажа
Фотография товара Емкость для закусок, «Проотель», дуршлаг-мини, сталь нержавеющая, 65 мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Емкость для закусок, «Проотель», дуршлаг-мини, сталь нержавеющая, 65 мм, произведённого компанией ChiedoCover
от5805
610 ₽Оптовая цена

Емкость для закусок, «Проотель», дуршлаг-мини, сталь нержавеющая, 65 мм

15
В наличии 50 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Балтик», 290мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Балтик», 290мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от10010
110 ₽Оптовая цена

Хайбол «Балтик», 290мл, стекло, прозрачный

9
В наличии 515 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Баранчик сталь нержавеющая, металлический , произведённого компанией ChiedoCover
от7 3509
7 990 ₽Оптовая цена

Баранчик сталь нержавеющая, металлический

15
В наличии 30 шт.

Другие товары из раздела молочники

Распродажа
Настоящее фото товара Молочник «Кунстверк», фарфор 90 мл, черный , произведённого компанией ChiedoCover
от14034
210 ₽Оптовая цена

Молочник «Кунстверк», фарфор 90 мл, черный

13
В наличии 192 шт.
Распродажа
Фотография товара Молочник «Сатиник», фарфор 240 мл, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Молочник «Сатиник», фарфор 240 мл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 5706
3 790 ₽Оптовая цена

Молочник «Сатиник», фарфор 240 мл, белый

9
В наличии 37 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Молочник «Софтен», фарфор 140 мл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от7705
810 ₽Оптовая цена

Молочник «Софтен», фарфор 140 мл, белый

11
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Молочник, сталь нержавеющая 50 мл, металлический от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Молочник, сталь нержавеющая 50 мл, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от1 6105
1 690 ₽

Молочник, сталь нержавеющая 50 мл, металлический

10
В наличии 30 шт.
Распродажа
Фотография товара Молочник «Лив», фарфор 142 мл, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Молочник «Лив», фарфор 142 мл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от9208
990 ₽Оптовая цена

Молочник «Лив», фарфор 142 мл, белый

10
В наличии 11 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Молочник «Лайфстиль», фарфор 100 мл, киноварь, произведённого компанией ChiedoCover
от2 5705
2 690 ₽Оптовая цена

Молочник «Лайфстиль», фарфор 100 мл, киноварь

10
В наличии 11 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Молочник «В.Виена», фарфор 50 мл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от79012
890 ₽Оптовая цена

Молочник «В.Виена», фарфор 50 мл, белый

15
В наличии
Настоящее фото товара Молочник «Афродита», фарфор 150 мл, белый, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от1 040
Оптовая цена

Молочник «Афродита», фарфор 150 мл, белый, золотой

15
В наличии 26 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Молочник «Эстиа», фарфор 250 мл, коричневый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от9505
990 ₽Оптовая цена

Молочник «Эстиа», фарфор 250 мл, коричневый, белый

5
В наличии 50 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Молочник «Белая» классик, фарфор 130 мл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от41020
510 ₽Оптовая цена

Молочник «Белая» классик, фарфор 130 мл, белый

10
В наличии 24 шт.

Товар в корзине

Сливочник «Комфорт», фарфор 180 мл, белый
Сливочник «Комфорт», фарфор 180 мл, белый
от 410
510 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Симплисити Вайт» 285мл, фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от7804
810 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Симплисити Вайт» 285мл, фарфор

10
В наличии 216 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Крышка для тарелки «Проотель», поликарбонат, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от4003
410 ₽Оптовая цена

Крышка для тарелки «Проотель», поликарбонат, прозрачный

12
В наличии 288 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал для маргариты «Маргарита-Рома 1960» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для маргариты «Маргарита-Рома 1960», произведённого компанией ChiedoCover
от7508
810 ₽Оптовая цена

Бокал для маргариты «Маргарита-Рома 1960»

9
В наличии 84 шт.
Распродажа
Фотография товара Емкость для закусок, косой срез, сталь нержавеющая, медь, 450 мл, 95 мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Емкость для закусок, косой срез, сталь нержавеющая, медь, 450 мл, 95 мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 2603
1 290 ₽Оптовая цена

Емкость для закусок, косой срез, сталь нержавеющая, медь, 450 мл, 95 мм

14
В наличии 3 шт.