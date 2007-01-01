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Ложка десертная, серия "New York" - фото 1

Ложка десертная, серия "New York"

Артикул: CH-071-504
11 оценок
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Фотография товара Ложка для этажерки сталь нержавеющая, металлический от компании ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина183 мм
  • Ширина40 мм
  • Материалнержавеющая сталь

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Ложка десертная, серия "New York"
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