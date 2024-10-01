Характеристики товара
Описание
В упаковке 12 шт.
Стоимость упаковки 8 532.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина137 мм
- Материалнержавеющая сталь
- Цветметаллический
В упаковке 12 шт.
Стоимость упаковки 8 532.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Коктейльная рюмка «Диверто», 0,2л
Блюдо эмалированная сталь, белый
Хайбол «Банка», 470мл, стекло, прозрачный
Подставка под горячее круглая, сосна, коричневый
Штоф «Ставрополь» с пробкой, 0,5л
Подставка для яйца «Монако Вайт» фарфор, белый
Нож для стейка «Дориа»
Тарелка Тигенрог
Хайбол «Биг топ», 430мл, хрустальное стекло, прозрачный
Тарелка керамика, диаметр 180мм
Ложка чайная, «Оптима Лайт», сталь нержавеющая, 29 мм, серебристый
Ложка чайная, «Адажио», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая
Ложка чайная, «Стил Пинк Голд Мэтт», сталь нержавеющая, 3 см, золотой, розовый
Ложка чайная, «Деко», сталь нержавеющая, посеребрение, 15 см, металлическая
Ложка чайная, «Дива», сталь нержавеющая, 30 мм, металлическая
Ложка чайная, «Лувр», сталь нержавеющая, 3 мм, металлическая
Ложка чайная, «Концепт №5», сталь нержавеющая, 14 см, металлическая
Ложка чайная, «Пэлас Мартелатто», сталь нержавеющая, 14,7 см, серебристый
Ложка чайная, «Палермо», сталь нержавеющая, 13,5 см, металлическая
Ложка чайная, «Адам», хромоникелевая сталь, 15,4 см, металлическая
Коктейльная рюмка «Диверто», 0,2л
Блюдо эмалированная сталь, белый
Хайбол «Банка», 470мл, стекло, прозрачный
Подставка под горячее круглая, сосна, коричневый