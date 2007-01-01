Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота450 мм
- Материалдерево
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Кастрюля для запекания, «Эмбер Каст Мэтт», чугун, 0,7 л, 7 см, черный
Стакан для горячих напитков с клапаном, 450мл, полипропилен, зеленый
Сковорода порционная для комплимента «Бель Кузин» фарфор
Салатник «Тирамису» керамика 0,5 л, белый, черный
Мельница для соли, перца, керамический механизм, акрил, сталь нержавеющая
Мельница для перца с металлическим механизмом
Мельница для перца «Париж Ю Селект»
Мельница для перца «Париж Нейче» бук, деревянная
Мельница для перца с металлическим механизмом прозрачная
Набор мельниц для специй «Таити», бук
Мельница для перца «Париж Ю Селект», бук, белая
Кастрюля для запекания, «Эмбер Каст Мэтт», чугун, 0,7 л, 7 см, черный
Стакан для горячих напитков с клапаном, 450мл, полипропилен, зеленый