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Мельница для соли и перца керамический механизм дерево, керамика - фото 1

Мельница для соли и перца керамический механизм дерево, керамика

Артикул: CH-062-918
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота450 мм
  • Материалдерево
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт

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