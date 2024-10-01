Характеристики товара
Описание
В упаковке 12 шт.
Стоимость упаковки 1 948
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина150 мм
- Материалнержавеющая сталь
- Цветметаллический
В упаковке 12 шт.
Стоимость упаковки 1 948
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Вилка для рыбы «Осло» сталь нержавеющая
Доска для подачи из дуба, темное дерево
Форма для запекания черная, овальная, фарфор
Блюдо для подачи, ширина 200мм
Горшок для запекания «Лакомка» керамика
Крышка для тарелки поликарбонат, прозрачная
Ложка чайная, «Орсэй», сталь нержавеющая, 28 мм, металлическая
Тарелка глубокая «Полар», 0.7л
Корзина бежевая, плетеная для хлеба, полиротанг
Доска для подачи дуб, коричневая
Ложка столовая «Концепт №9», длина 210мм
Ложка столовая «Дориа», длина 195мм
Ложка столовая «Багет бэйсик», длина 205мм
Ложка столовая «Мерси Микс»
Ложка столовая «Концепт №6»
Ложка столовая «Пэлас Мартеллато Трэжер Блэк»
Ложка столовая «Библос»
Ложка столовая, дерево
Ложка, можжевельник, ручка, длина 170мм
Ложка столовая «Профиль»
Вилка для рыбы «Осло» сталь нержавеющая
Доска для подачи из дуба, темное дерево
Форма для запекания черная, овальная, фарфор
Блюдо для подачи, ширина 200мм