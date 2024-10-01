Характеристики товара
Описание
В упаковке 12 шт.
Стоимость упаковки 2 580.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина115 мм
- Ширина4 мм
- Вес0,15 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветметаллический
В упаковке 12 шт.
Стоимость упаковки 2 580.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Нож для рыбы «X-15» сталь нержавеющая
Пепельница «Опшенс», фарфор, белый
Емкость для запекания «Скандинавия» керамика
Корзинка для картофеля фри «Проотель», сталь нержавеющая, 55 мм
Бокал для вина «Ник&Нора»
Емкость для закусок, «Проотель», дуршлаг-мини, сталь нержавеющая, 65 мм
Стакан Хайбол, 300мл, прозрачный, хрусталь
Кокотница, «Миниатюра», фарфор, 20 мл, 10 см, белый
Стакан для горячих напитков «Стили», 400мл, фарфор, белый
Салатник «Трианон» стекло 0,5 л, белая
Ложка кофейная, «Саппоро бэйсик», сталь нержавеющая, 20 мм, черный, матовый
Ложка кофейная, «Багет бэйсик», сталь нержавеющая, 2 мм, металлическая
Ложка кофейная, «Адажио», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая
Ложка кофейная, «Стреза», сталь нержавеющая, 23 мм, металлический
Ложка кофейная, «Атлантис Бейсик», сталь нержавеющая, 25 мм, металлическая
Ложка кофейная, «Лувр», сталь нержавеющая, 3 мм, металлическая
Ложка кофейная, «Снейк», сталь нержавеющая, 1 см, металлическая
Ложка кофейная, «Серфис», сталь нержавеющая, металлическая
Ложка кофейная, «Библос», сталь нержавеющая, 2 мм, металлическая
Ложка кофейная, «Кубизм 21», хромоникелевая сталь, 12 см, хромированный
Нож для рыбы «X-15» сталь нержавеющая
Пепельница «Опшенс», фарфор, белый
Емкость для запекания «Скандинавия» керамика
Корзинка для картофеля фри «Проотель», сталь нержавеющая, 55 мм