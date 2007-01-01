Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина360 мм
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке10 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Ящик для подачи прямоугольный с бортом светлый дуб, деревянный
Олд фэшн «Шоу», 334мл, хрустальное стекло, прозрачный
Кокотница, «Миниатюра», фарфор, 20 мл, 10 см, белый
Стакан для коктейлей «Тики», 450мл, керамика, коричневый
Корзинка для картофеля фри «Проотель» 90мм, сталь нержавеющая
Вилка для рыбы «Риволи» сталь нержавеющая
Менажница квадратные 4 деления «Кунстверк» фарфор
Менажница круглая 4 секции «Инь-Янь» дуб
Ящик для подачи прямоугольный с бортом светлый дуб, деревянный
Олд фэшн «Шоу», 334мл, хрустальное стекло, прозрачный
Кокотница, «Миниатюра», фарфор, 20 мл, 10 см, белый