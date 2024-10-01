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Ложка кофейная, «Лаццо Патина», сталь нержавеющая, 11,5 см, металлическая - фото 1Ложка кофейная, «Лаццо Патина», сталь нержавеющая, 11,5 см, металлическая - фото 2

Ложка кофейная, «Лаццо Патина», сталь нержавеющая, 11,5 см, металлическая

Артикул: CH-061-292
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 шт.

Стоимость упаковки 1 660

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина115 мм
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический

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