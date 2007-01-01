Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина110 мм
- Материалнержавеющая сталь
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Набор для специй, на 4 предмета, на подставке, стекло, сталь нержавеющая
Кокотница, «Поттерс», серо-коричневый, фарфор, 256 мл, 13,6 см
Стакан для коктейлей «Тики», 465мл, стекло, черный
Емкость фуршетная, с крышкой, 12 шт, стекло, 140 мл, 7 см
Ложка чайная, «Багет бэйсик», сталь нержавеющая, 27 мм, металлическая
Ведро для шампанского металл 4 л, металлический
Ложка кофейная, «Саппоро бэйсик», сталь нержавеющая, 20 мм, металлическая
Ложка кофейная, «Эко Ансер», сталь нержавеющая, 2 мм, металлическая
Ложка кофейная, «Нова бэйсик», сталь нержавеющая, 23 мм, металлическая
Ложка кофейная, «Лаццо Патина», сталь нержавеющая, 11,5 см, металлическая
Ложка кофейная, «Павловская», сталь нержавеющая, 25 мм, металлическая
Ложка кофейная, «Осло», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая
Ложка кофейная, «Линеа Кью», сталь нержавеющая, металлическая
Ложка кофейная, «Роял», хромоникелевая сталь, 11,9 см, хромированный
Ложка кофейная, «Шарм», сталь нержавеющая, 22 мм, металлическая
Набор для специй, на 4 предмета, на подставке, стекло, сталь нержавеющая
Кокотница, «Поттерс», серо-коричневый, фарфор, 256 мл, 13,6 см