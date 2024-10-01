Товар в корзине. Перейти
Салфетница «Пион» фарфор - фото 1

Салфетница «Пион» фарфор

Артикул: CH-063-141
9 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Нож столовый «Багет»
Фотография товара Нож столовый «Багет» от компании ChiedoCover.
Следующий Салфетница «Ирис» фарфор
Фотография товара Салфетница «Ирис» фарфор от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина140 мм
  • Материалфарфор
  • Цветрозовый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Кокотница, «Белая», Классик, фарфор, 180 мл, 5 см, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кокотница, «Белая», Классик, фарфор, 180 мл, 5 см, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5002
510 ₽

Кокотница, «Белая», Классик, фарфор, 180 мл, 5 см, белый

12
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка для пасты «Пастораль», диаметр 290мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 6304
1 690 ₽Оптовая цена

Тарелка для пасты «Пастораль», диаметр 290мм

13
В наличии 65 шт.
Распродажа
Фотография товара Тарелка Жаград от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тарелка Жаград, произведённого компанией ChiedoCover
от2 5908
2 790 ₽Оптовая цена

Тарелка Жаград

13
Распродажа
Настоящее фото товара Набор соль/перец на подставке, стекло, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от21033
310 ₽Оптовая цена

Набор соль/перец на подставке, стекло, сталь нержавеющая

15
В наличии 17 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Пунто Бьянка» фарфор 0,9 л, белый,черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Пунто Бьянка» фарфор 0,9 л, белый,черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 1706
2 290 ₽Оптовая цена

Салатник «Пунто Бьянка» фарфор 0,9 л, белый,черный

11
В наличии 40 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Оптима Лайт», произведённого компанией ChiedoCover
от10010
110 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Оптима Лайт»

14
В наличии 1200 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Инвитейшн» закаленное стекло, прозрачное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Инвитейшн» закаленное стекло, прозрачное , произведённого компанией ChiedoCover
от21033
310 ₽Оптовая цена

Салатник «Инвитейшн» закаленное стекло, прозрачное

7
В наличии 38 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Сахарница «Симплисити» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от5805
610 ₽Оптовая цена

Сахарница «Симплисити» фарфор

13
В наличии 108 шт.
Распродажа
Фотография товара Тарелка Лорана, частичный обжиг от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тарелка Лорана, частичный обжиг, произведённого компанией ChiedoCover
от2 7907
2 990 ₽Оптовая цена

Тарелка Лорана, частичный обжиг

6
Распродажа
Фотография товара Коктейльная рюмка «Спикизи», 0,15л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Коктейльная рюмка «Спикизи», 0,15л, произведённого компанией ChiedoCover
от9208
990 ₽Оптовая цена

Коктейльная рюмка «Спикизи», 0,15л

13
В наличии 68 шт.

Другие товары из раздела салфетницы

Фотография товара Салфетница, 130*130*160 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салфетница, 130*130*160, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Салфетница, 130*130*160

6
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетница «Дуга» сталь, произведённого компанией ChiedoCover
от19010
210 ₽Оптовая цена

Салфетница «Дуга» сталь

10
В наличии 288 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетница «Комфорт» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от53014
610 ₽Оптовая цена

Салфетница «Комфорт» фарфор

7
В наличии 379 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетница сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 4404
1 490 ₽

Салфетница сталь нержавеющая

14
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетница сталь, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от8605
900 ₽Оптовая цена

Салфетница сталь, металлическая

5
В наличии 26 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Диспенсер для салфеток, произведённого компанией ChiedoCover
от30 0009
32 890 ₽

Диспенсер для салфеток

15
В наличии 4 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетница «Афродита» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от8308
900 ₽Оптовая цена

Салфетница «Афродита» фарфор

5
В наличии 72 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетница «Афродита» , произведённого компанией ChiedoCover
от64010
710 ₽Оптовая цена

Салфетница «Афродита»

13
В наличии 108 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетница ажурная сталь, произведённого компанией ChiedoCover
от12043
210 ₽Оптовая цена

Салфетница ажурная сталь

5
В наличии 720 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетница, бук, произведённого компанией ChiedoCover
от2 7605
2 890 ₽

Салфетница, бук

15
В наличии 4 шт.

Товар в корзине

Салфетница «Пион» фарфор
Салфетница «Пион» фарфор
от 640
710 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Кокотница, «Белая», Классик, фарфор, 180 мл, 5 см, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кокотница, «Белая», Классик, фарфор, 180 мл, 5 см, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5002
510 ₽

Кокотница, «Белая», Классик, фарфор, 180 мл, 5 см, белый

12
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка для пасты «Пастораль», диаметр 290мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 6304
1 690 ₽Оптовая цена

Тарелка для пасты «Пастораль», диаметр 290мм

13
В наличии 65 шт.
Распродажа
Фотография товара Тарелка Жаград от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тарелка Жаград, произведённого компанией ChiedoCover
от2 5908
2 790 ₽Оптовая цена

Тарелка Жаград

13
Распродажа
Настоящее фото товара Набор соль/перец на подставке, стекло, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от21033
310 ₽Оптовая цена

Набор соль/перец на подставке, стекло, сталь нержавеющая

15
В наличии 17 шт.