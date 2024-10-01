Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина260 мм
- Диаметр20 мм
- Вес0,178 кг
- Материалпластик, нержавеющая сталь
- Цветбелый, серебряный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Терка 4-х сторонняя «Проотель» сталь нержавеющая
Линейка барная «Бакарди Оакхарт - Бакарди 151 8 лет»
Миска, сталь нержавеющая, 19л
Ложка столовая «М18»
Шумовка сталь нержавеющая, металлический, древесный
Салатник «Кунстверк» фарфор 1 л, белый
Тарелка пирожковая «Гелиос»
Нож столовый «Пэлас Мартеллато Трэжер Грэй»
Гастроемкость 1/9, сталь нержавеющая 1л
Салатник для комплимента «Удобное хранение» стекло 70 мл
Мадлер «Пробар», пластик, черный
Мадлер «Пробар», сталь нержавеющая, нейлон
Мадлер «Пробар Премиум Пьюр», сталь нержавеющая
Мадлер «Пробар» пластиковый, черный
Мадлер «Пробар Премиум Мунлайт», сталь нержавеющая, матовый
Мадлер, сталь нержавеющая, серебристый
Мадлер со ступкой, сталь нержавеющая, 0.55л
Мадлер со ступкой, гранит 400мл, серый
Мадлер, бук, бежевый
Мадлер дерево, бежевый