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Мадлер, сталь нержавеющая, пластик, стальной - фото 1

Мадлер, сталь нержавеющая, пластик, стальной

Артикул: CH-058-163
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина177 мм
  • Диаметр29 мм
  • Материалпластик, нержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

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