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Мадлер «Пробар» пластиковый, черный - фото 1

Мадлер «Пробар» пластиковый, черный

Артикул: CH-058-108
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина240 мм
  • Диаметр40 мм
  • Вес0,17 кг
  • Материалпластик
  • Цветчерный

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