Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина240 мм
- Диаметр40 мм
- Вес0,17 кг
- Материалпластик
- Цветчерный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Джиггер «Пробар» с делениями, сталь нержавеющая, серебристый
Салатник «Ро Дизайн Бай Кевала» керамика, черный
Лопата для пиццы поворотная перфорированная «Аззурра» анодированный алюминий, металлический
Нож для чистки овощей, сталь, длина 110
Линейка барная для «Бехеровка - Егермейстер»
Лопата для пиццы квадратная «Аззурра» анодированный алюминий, синий
Тарелка глубокая «Тренд», 0.42л
Салатник для комплимента «Крафт» фарфор 80 мл, коричневый
Кастрюля с крышкой, эмалированный чугун, 1л
Салатник для комплимента «Удобное хранение» стекло 70 мл
Мадлер «Пробар Премиум Пьюр», сталь нержавеющая
Мадлер, абс-пластик, черный
Мадлер полипропилен, серый
Мадлер со ступкой, мрамор 320мл, серый
Мадлер, деревенный
Мадлер, бук, бежевый
Мадлер дерево, бежевый
Мадлер «Пробар» сталь нержавеющая, пластик, серебристый, черный
Мадлер сталь нержавеющая, абс-пластик, серебристый, красный
Мадлер, сталь нержавеющая, пластик, стальной
Джиггер «Пробар» с делениями, сталь нержавеющая, серебристый
Салатник «Ро Дизайн Бай Кевала» керамика, черный
Лопата для пиццы поворотная перфорированная «Аззурра» анодированный алюминий, металлический
Нож для чистки овощей, сталь, длина 110