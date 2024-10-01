Товар в корзине. Перейти
Мадлер «Пробар», сталь нержавеющая, нейлон - фото 1Мадлер «Пробар», сталь нержавеющая, нейлон - фото 2

Мадлер «Пробар», сталь нержавеющая, нейлон

Артикул: CH-058-099
7 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Мадлер «Пробар Премиум Оникс», сталь нержавеющая, черный
Фотография товара Мадлер «Пробар Премиум Оникс», сталь нержавеющая, черный от компании ChiedoCover.
Следующий Мадлер, сталь нержавеющая, абс-пластик
Фотография товара Мадлер, сталь нержавеющая, абс-пластик от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина210 мм
  • Диаметр25 мм
  • Вес0,146 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Крышка для гастроемкости с ручками GN 1/2, поликарбонат, произведённого компанией ChiedoCover
от630

Крышка для гастроемкости с ручками GN 1/2, поликарбонат

12
В наличии 228 шт.
Настоящее фото товара Трубочки без сгиба, полипропилен, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от250

Трубочки без сгиба, полипропилен, белый

14
В наличии 96 шт.
Настоящее фото товара Нож для мягких сыров на натуральном камне, произведённого компанией ChiedoCover
от21 310

Нож для мягких сыров на натуральном камне

11
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Подставка-сушилка, для досок, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990

Подставка-сушилка, для досок

11
В наличии
Настоящее фото товара Блюдце «Млечный путь», произведённого компанией ChiedoCover
от180

Блюдце «Млечный путь»

15
В наличии 252 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салатник для комплимента «Удобное хранение» стекло 70 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от5055
110 ₽Оптовая цена

Салатник для комплимента «Удобное хранение» стекло 70 мл

5
В наличии 3000 шт.
Настоящее фото товара Нож кухонный «Танто» односторонняя заточка сталь нержавеющий, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от2 640

Нож кухонный «Танто» односторонняя заточка сталь нержавеющий, пластик

8
В наличии 30 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Ресторан», диаметр 235мм, произведённого компанией ChiedoCover
от8803
900 ₽Оптовая цена

Тарелка «Ресторан», диаметр 235мм

9
В наличии 1510 шт.
Распродажа
Фотография товара Вилка столовая «Фиори» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вилка столовая «Фиори», произведённого компанией ChiedoCover
от9109
990 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Фиори»

8
В наличии 144 шт.
Настоящее фото товара Кувшин мерный, полипропилен, 2 л, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 710

Кувшин мерный, полипропилен, 2 л, прозрачный

13
В наличии 102 шт.

Другие товары из раздела cтупки и мадлеры

Фотография товара Мадлер «Пробар Премиум Пьюр», сталь нержавеющая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мадлер «Пробар Премиум Пьюр», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от810

Мадлер «Пробар Премиум Пьюр», сталь нержавеющая

5
В наличии 50 шт.
Фотография товара Мадлер, сталь нержавеющая, серебристый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мадлер, сталь нержавеющая, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 840

Мадлер, сталь нержавеющая, серебристый

6
В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Мадлер, абс-пластик, черный , произведённого компанией ChiedoCover
от710

Мадлер, абс-пластик, черный

11
В наличии 64 шт.
Настоящее фото товара Мадлер полипропилен, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 040

Мадлер полипропилен, серый

12
В наличии 36 шт.
Настоящее фото товара Мадлер со ступкой, сталь нержавеющая, 0.55л, произведённого компанией ChiedoCover
от5 630

Мадлер со ступкой, сталь нержавеющая, 0.55л

9
В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Мадлер со ступкой, мрамор 320мл, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 890

Мадлер со ступкой, мрамор 320мл, серый

11
В наличии
Настоящее фото товара Мадлер, деревенный, произведённого компанией ChiedoCover
от340

Мадлер, деревенный

5
В наличии
Настоящее фото товара Мадлер, бук, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от630

Мадлер, бук, бежевый

12
В наличии
Настоящее фото товара Мадлер дерево, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от690

Мадлер дерево, бежевый

12
В наличии
Настоящее фото товара Мадлер «Пробар» сталь нержавеющая, пластик, серебристый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690

Мадлер «Пробар» сталь нержавеющая, пластик, серебристый, черный

12
В наличии

Товар в корзине

Мадлер «Пробар», сталь нержавеющая, нейлон
Мадлер «Пробар», сталь нержавеющая, нейлон
от 420
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Крышка для гастроемкости с ручками GN 1/2, поликарбонат, произведённого компанией ChiedoCover
от630

Крышка для гастроемкости с ручками GN 1/2, поликарбонат

12
В наличии 228 шт.
Настоящее фото товара Трубочки без сгиба, полипропилен, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от250

Трубочки без сгиба, полипропилен, белый

14
В наличии 96 шт.
Настоящее фото товара Нож для мягких сыров на натуральном камне, произведённого компанией ChiedoCover
от21 310

Нож для мягких сыров на натуральном камне

11
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Подставка-сушилка, для досок, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990

Подставка-сушилка, для досок

11
В наличии