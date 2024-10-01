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Мадлер «Пробар Премиум Мунлайт», сталь нержавеющая, матовый - фото 1Мадлер «Пробар Премиум Мунлайт», сталь нержавеющая, матовый - фото 2

Мадлер «Пробар Премиум Мунлайт», сталь нержавеющая, матовый

Артикул: CH-058-109
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Матовый

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина245 мм
  • Диаметр47 мм
  • Вес0,14 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

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