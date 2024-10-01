Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина260 мм
- Диаметр25 мм
- Вес0,12 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветсеребряный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Нож для мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 300
Салатник «Полар» фарфор, белый
Лопата для пиццы «Проотель» алюминиевая, дерево, металлический
Ложка столовая «Саппоро бэйсик»
Ложка столовая «Саппоро бэйсик», золотой
Блюдо для суши «Пунто Бьянка»
Блюдо «Синий крафт»
Тарелка «Агат», диаметр 85мм
Емкость для льда «Проотель», сталь нержавеющая
Гастроемкость 1/3, пластик, 3.8л
Мадлер «Пробар», сталь нержавеющая, нейлон
Мадлер «Пробар» черный, пластик
Мадлер «Пробар», пластиковый
Мадлер «Пробар» пластиковый, черный
Мадлер «Пробар Премиум Оникс», сталь нержавеющая, черный
Мадлер, сталь нержавеющая, абс-пластик
Мадлер со ступкой, сталь нержавеющая, 0.55л
Мадлер, деревенный
Мадлер, бук, бежевый
Мадлер дерево, бежевый
Нож для мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 300
Салатник «Полар» фарфор, белый
Лопата для пиццы «Проотель» алюминиевая, дерево, металлический
Ложка столовая «Саппоро бэйсик»