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Миска, сталь нержавеющая, 200мл - фото 1

Миска, сталь нержавеющая, 200мл

Артикул: CH-057-970
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота50 мм
  • Диаметр100 мм
  • Вес0.050 кг
  • Объем0.2 л
  • Материалнержавеющая сталь

Отзывы

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