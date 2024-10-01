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Шейкер «Пробар», сталь нержавеющая, 0.6 л, серебристый - фото 1Шейкер «Пробар», сталь нержавеющая, 0.6 л, серебристый - фото 2

Шейкер «Пробар», сталь нержавеющая, 0.6 л, серебристый

Артикул: CH-057-868
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Тип - шейкера европейский

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота205 мм
  • Диаметр87 мм
  • Вес0,23 кг
  • Объем0,6 л
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

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