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Стрейнер для джулепа «Пробар Премиум Пьюр», сталь нержавеющая, серебристый

Артикул: CH-058-198
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина165 мм
  • Диаметр77 мм
  • Вес0,65 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

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