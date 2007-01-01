Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мармит Falu, электрический, 6 л
Мармит Falu, электрический, 6 л
9 оценок
51 090
Мармит Falu, электрический, 6 л - фото 1

Мармит Falu, электрический, 6 л

Артикул: CH-083-937
9 оценок
Основные характеристики
  • Длина460 мм
  • Ширина420 мм
  • Высота230 мм
  • Диаметр350 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

При комнатной температуре 25 градусов и температуре воды в емкости 80-85 градусов, в гастроемкости температура должна быть 70-75 градусов.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина460 мм
  • Ширина420 мм
  • Высота230 мм
  • Диаметр350 мм
  • Вес11 кг
  • Объем6 л
  • Материалстекло, нержавеющая сталь
  • Цветчерный, металлический
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

