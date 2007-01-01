Характеристики товара
Описание
При комнатной температуре 25 градусов и температуре воды в емкости 80-85 градусов, в гастроемкости температура должна быть 70-75 градусов.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина460 мм
- Ширина420 мм
- Высота230 мм
- Диаметр350 мм
- Вес11 кг
- Объем6 л
- Материалстекло, нержавеющая сталь
- Цветчерный, металлический
- ФормаКруглая
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Изделия стопируютсяНет