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Лопата для пиццы квадратная перфорированная «Аззурра» анодированный алюминий, синий, серебряный - фото 1Лопата для пиццы квадратная перфорированная «Аззурра» анодированный алюминий, синий, серебряный - фото 2Лопата для пиццы квадратная перфорированная «Аззурра» анодированный алюминий, синий, серебряный - фото 3

Лопата для пиццы квадратная перфорированная «Аззурра» анодированный алюминий, синий, серебряный

Артикул: CH-058-622
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина360/1880 мм
  • Ширина360 мм
  • Вес0,856 кг
  • Материалалюминий
  • Цветсиний, серебряный

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