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Тарелка глубокая "Elegance", 23 см - фото 1

Тарелка глубокая "Elegance", 23 см

Артикул: CH-071-689
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр230 мм
  • Объем0.45 л
  • Материалфарфор

Отзывы

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