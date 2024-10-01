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Крышка, сталь нержавеющая, 45 см, металлическая - фото 1

Крышка, сталь нержавеющая, 45 см, металлическая

Артикул: CH-058-512
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина450 мм
  • Ширина450 мм
  • Высота40 мм
  • Диаметр450 мм
  • Вес0,1258 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсерый
  • ФормаКруглая

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