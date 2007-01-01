Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Шумовка «Проотель» L400, нержавеющая сталь, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
Шумовка «Проотель» L400, нержавеющая сталь, металлический
14 оценок
490
Шумовка «Проотель» L400, нержавеющая сталь, металлический - фото 1

Шумовка «Проотель» L400, нержавеющая сталь, металлический

Артикул: CH-058-527
14 оценок
Основные характеристики
  • Длина400 мм
  • Диаметр100 мм
  • Вес0,17 кг
  • Материалнержавеющая сталь
Все характеристики
Есть вопрос? Задавайте!
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина400 мм
  • Диаметр100 мм
  • Вес0,17 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

